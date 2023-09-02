Политолог назвал планы США передать Киеву урановые снаряды международным терроризмом

Президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Фёдоров заявил о том, что планы Вашингтона поставить ВСУ снаряды с обеднённым ураном являются международным терроризмом.

Такие снаряды можно будет использовать в американских танках Abrams, которые, как ожидается, будут доставлены на Украину в предстоящие недели.

"Боеприпасы с обеднённым ураном показали свои побочные эффекты в Югославии, когда бомбили Белград. С моей точки зрения, это международный терроризм", — заявил он.

Заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев тоже прокомментировал данную ситуацию для РИА "Новости".