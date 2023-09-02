Политолог назвал планы США передать Киеву урановые снаряды международным терроризмом
Фёдоров: Планы США передать ВСУ снаряды с обеднённым ураном являются терроризмом
Президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Фёдоров заявил о том, что планы Вашингтона поставить ВСУ снаряды с обеднённым ураном являются международным терроризмом.
Такие снаряды можно будет использовать в американских танках Abrams, которые, как ожидается, будут доставлены на Украину в предстоящие недели.
"Боеприпасы с обеднённым ураном показали свои побочные эффекты в Югославии, когда бомбили Белград. С моей точки зрения, это международный терроризм", — заявил он.
Заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев тоже прокомментировал данную ситуацию для РИА "Новости".
"США активно поддерживают всю украинскую кампанию, а поставками и обещаниями поставок оружия подталкивают киевский режим к неослабевающим военным действиям", — заявил он.
Сегодня стало известно, что Украина впервые получит от США снаряды с обеднённым ураном. Они включены Белым домом в следующий пакет военной помощи. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее высказывалась, что соседнее государство станет непригодным для жизни в случае активного использования таких боеприпасов.
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