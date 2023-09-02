"Из открытых источников известно, что британский запас снарядов с обеднённым ураном был уже уничтожен в глубоком тылу Украины. Конечно, вызывает сожаление, что он вызвал заражение окружающей среды, но целиком и полностью вина лежит на британцах. Я думаю, что такая же судьба ждёт и американский боезапас", — рассказал сенатор.

По его мнению, скорее всего, эти боеприпасы будут уничтожены на складах, если их вообще передадут. Однако если передача действительно состоится, то США в очередной раз явят всем своё настоящее "кровожадное лицо", которое мир увидел, когда на Хиросиму Штатами была сброшена атомная бомба или когда американская армия выжигала напалмом вьетнамцев. Даже за время СВО это не первый случай — ранее ВСУ уже получили от американцев кассетные боеприпасы. Это лишний раз показывает всей планете: кто ищет мира, а кто войны, не гнушаясь никакими способами.