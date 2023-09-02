В Совфеде посулили урановому боезапасу США на Украине участь британских снарядов
Сенатор Башкин: Снаряды США с обеднённым ураном для ВСУ уничтожат на складах
Снаряды с обеднённым ураном, которые США намерены отправить Украине, с большой вероятностью будут уничтожены при передаче. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" выразил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин.
"Из открытых источников известно, что британский запас снарядов с обеднённым ураном был уже уничтожен в глубоком тылу Украины. Конечно, вызывает сожаление, что он вызвал заражение окружающей среды, но целиком и полностью вина лежит на британцах. Я думаю, что такая же судьба ждёт и американский боезапас", — рассказал сенатор.
По его мнению, скорее всего, эти боеприпасы будут уничтожены на складах, если их вообще передадут. Однако если передача действительно состоится, то США в очередной раз явят всем своё настоящее "кровожадное лицо", которое мир увидел, когда на Хиросиму Штатами была сброшена атомная бомба или когда американская армия выжигала напалмом вьетнамцев. Даже за время СВО это не первый случай — ранее ВСУ уже получили от американцев кассетные боеприпасы. Это лишний раз показывает всей планете: кто ищет мира, а кто войны, не гнушаясь никакими способами.
Напомним, Великобритания направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обеднённым ураном. А сегодня ночью появилась информация о том, что бронебойные снаряды с обеднённым ураном для американских танков Abrams включены Белым домом в следующий пакет военной помощи Украине. Он будет анонсирован администрацией президента США на следующей неделе.
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