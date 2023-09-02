Украина впервые получит от США снаряды с обеднённым ураном
Reuters: США впервые отправят ВСУ снаряды с обеднённым ураном для танков Abrams
Бронебойные снаряды с обеднённым ураном для американских танков Abrams включены Белым домом в следующий пакет военной помощи Украине. Он будет анонсирован администрацией президента США на следующей неделе, сообщило агентство Reuters.
Пентагон рассчитывает на то, что боеприпасы с радиоактивным веществом позволят ВСУ более эффективно бороться с российскими танками. Сами Abrams поступят на Украину в ближайшие недели. Также пакет помощи будет включать вооружения на сумму до 375 миллионов долларов.
По мнению кандидата в президенты США Роберта Кеннеди-младшего, Вашингтон попросту уничтожит Украину, отправив ей снаряды с обеднённым ураном. Аналогичные опасения ранее озвучила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат уверена, что соседнее государство станет непригодным для жизни в случае активного использования таких боеприпасов.
Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что Москва оставляет за собой право использовать такое же вооружение в случае появления на Украине снарядов с ураном. По словам президента, в арсенале страны таких боеприпасов достаточно.