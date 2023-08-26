Физик-ядерщик предрёк всплеск онкозаболеваний в случае применения ВСУ снарядов с ураном

Применение ВСУ снарядов с обеднённым ураном приведёт к загрязнению почвы и выращиваемых на ней сельскохозяйственных культур, предупредил физик-ядерщик, эксперт программы "Безопасность радиоактивных отходов" Андрей Ожаровский. По его словам, в первую очередь это может вызвать онкологические заболевания.

"Последствия зависят от интенсивности. Если это единичный случай, концентрация на почве будет поменьше. Если это массовое применение, то возможны серьёзные загрязнения. По данным ВОЗ, в первую очередь это вызывает онкологические заболевания", — сказал он в эфире радио "Говорит Москва".

Причём воздействие на организм зависит от пути поступления. Например, при дыхании возможно поражение лёгких. Что касается выращивания на такой земле сельскохозяйственных культур, то, предупредил физик-ядерщик, при попадании внутрь с пищей альфа-частицы нанесут сильный ущерб и от них "нет никакой защиты".

Причём такое заражение, отметил Ожаровский, "навечно". Всё из-за полураспада урана в 4,5 миллиарда лет. Кроме того, сама почва или внешняя среда могут поспособствовать распространению заразы.