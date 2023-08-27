Кеннеди-младший рассказал, как США уничтожают Украину
Кеннеди-младший: США уничтожают Украину поставками снарядов с обеднённым ураном
Роберт Кеннеди – младший. Обложка © Wikipedia / Gage Skidmore
Украину уничтожат поставки снарядов с обеднённым ураном из США. Об этом заявил кандидат в президенты Соединённых Штатов Роберт Кеннеди – младший.
Так политик прокомментировал публикацию официального представителя российского МИД Марии Захаровой о том, что с помощью таких боеприпасов Украина превращается в непригодную землю.
"Уничтожить Украину, чтобы спасти её. Отрезвляющая статья о боеприпасах с обеднённым ураном", — написал Кеннеди-младший в соцсети Х.
В случае победы на президентских выборах он пообещал прекратить данную политику, которую счёл безрассудной и бесчеловечной.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своей статье заявила о том, что поставки западными странами боеприпасов с обеднённым ураном на Украину делают землю этой страны непригодной для жизни. Дипломат напомнила, что в мае этого года в Хмельницкой области уже наблюдался значительный всплеск радиационного фона.