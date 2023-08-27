Кеннеди-младший рассказал, как США уничтожают Украину

Украину уничтожат поставки снарядов с обеднённым ураном из США. Об этом заявил кандидат в президенты Соединённых Штатов Роберт Кеннеди – младший.

Так политик прокомментировал публикацию официального представителя российского МИД Марии Захаровой о том, что с помощью таких боеприпасов Украина превращается в непригодную землю.

"Уничтожить Украину, чтобы спасти её. Отрезвляющая статья о боеприпасах с обеднённым ураном", — написал Кеннеди-младший в соцсети Х.

В случае победы на президентских выборах он пообещал прекратить данную политику, которую счёл безрассудной и бесчеловечной.