Регион

Уведомления отключены

27 августа, 05:39

Кеннеди-младший рассказал, как США уничтожают Украину

Кеннеди-младший: США уничтожают Украину поставками снарядов с обеднённым ураном

<p> Роберт Кеннеди – младший. Обложка © Wikipedia / <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robert_F._Kennedy_Jr._(33367298132).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gage Skidmore</a></p>

Роберт Кеннеди – младший. Обложка © Wikipedia / Gage Skidmore

Украину уничтожат поставки снарядов с обеднённым ураном из США. Об этом заявил кандидат в президенты Соединённых Штатов Роберт Кеннеди – младший.

Так политик прокомментировал публикацию официального представителя российского МИД Марии Захаровой о том, что с помощью таких боеприпасов Украина превращается в непригодную землю.

"Уничтожить Украину, чтобы спасти её. Отрезвляющая статья о боеприпасах с обеднённым ураном", — написал Кеннеди-младший в соцсети Х.

Физик-ядерщик предрёк всплеск онкозаболеваний в случае применения ВСУ снарядов с ураном

Физик-ядерщик предрёк всплеск онкозаболеваний в случае применения ВСУ снарядов с ураном

В случае победы на президентских выборах он пообещал прекратить данную политику, которую счёл безрассудной и бесчеловечной.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своей статье заявила о том, что поставки западными странами боеприпасов с обеднённым ураном на Украину делают землю этой страны непригодной для жизни. Дипломат напомнила, что в мае этого года в Хмельницкой области уже наблюдался значительный всплеск радиационного фона.

Илья Суриков
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров