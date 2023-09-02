В Китае пригрозили США, выделивших военную помощь Тайваню
GT: На военную помощь США Тайваню Китай ответит не только заявлениями
Власти США перешли "красную линию", пообещав предоставить военную помощь Тайваню, КНР в ответ на это не ограничится лишь заявлениями. Об этом сообщает китайская газета Global Times.
"США постепенно разрушают принцип одного Китая посредством своей "тактики салями". С ростом числа и интенсивности методов вмешательства нельзя игнорировать назревающую и неминуемую бурю смертельных последствий для Тайваня", — говорится в материале.
Издание отмечает, что Вашингтон совершает намеренную провокацию, грубо нарушая принцип одного Китая. Пекин не исключает возможности применения силы для противодействия иностранному вмешательству.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена планирует оказать Тайваню военную помощь в размере 500 миллионов долларов в рамках Программы иностранного военного финансирования, которая обычно рассчитана на суверенные страны.
Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин, предварительно, не поедет на саммит G20 в Индии, вместо него Пекин в Нью-Дели 9–10 сентября будет представлять премьер Госсовета КНР Ли Цян. Президент США Джо Байден выразил надежду, что Си Цзиньпин всё-таки посетит саммит "Группы двадцати".
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