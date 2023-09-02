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2 сентября, 02:51

В Китае пригрозили США, выделивших военную помощь Тайваню

GT: На военную помощь США Тайваню Китай ответит не только заявлениями

Власти США перешли "красную линию", пообещав предоставить военную помощь Тайваню, КНР в ответ на это не ограничится лишь заявлениями. Об этом сообщает китайская газета Global Times.

"США постепенно разрушают принцип одного Китая посредством своей "тактики салями". С ростом числа и интенсивности методов вмешательства нельзя игнорировать назревающую и неминуемую бурю смертельных последствий для Тайваня", — говорится в материале.

Издание отмечает, что Вашингтон совершает намеренную провокацию, грубо нарушая принцип одного Китая. Пекин не исключает возможности применения силы для противодействия иностранному вмешательству.

Путин заявил, что скоро встретится с Си Цзиньпином

Путин заявил, что скоро встретится с Си Цзиньпином

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена планирует оказать Тайваню военную помощь в размере 500 миллионов долларов в рамках Программы иностранного военного финансирования, которая обычно рассчитана на суверенные страны.

Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин, предварительно, не поедет на саммит G20 в Индии, вместо него Пекин в Нью-Дели 9–10 сентября будет представлять премьер Госсовета КНР Ли Цян. Президент США Джо Байден выразил надежду, что Си Цзиньпин всё-таки посетит саммит "Группы двадцати".

Обложка ©

Unsplash

Лариса Сафронова
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