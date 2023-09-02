В Китае пригрозили США, выделивших военную помощь Тайваню

Власти США перешли "красную линию", пообещав предоставить военную помощь Тайваню, КНР в ответ на это не ограничится лишь заявлениями. Об этом сообщает китайская газета Global Times.

"США постепенно разрушают принцип одного Китая посредством своей "тактики салями". С ростом числа и интенсивности методов вмешательства нельзя игнорировать назревающую и неминуемую бурю смертельных последствий для Тайваня", — говорится в материале.

Издание отмечает, что Вашингтон совершает намеренную провокацию, грубо нарушая принцип одного Китая. Пекин не исключает возможности применения силы для противодействия иностранному вмешательству.