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16 сентября, 05:43

На Украине заявили о получении в "ближайшем времени" американских танков Abrams

Секретарь СНБО Украины Данилов: Киев скоро получит американские танки Abrams

Киев в ближайшее время получит более десяти танков Abrams от США. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, партнёры Киева из Штатов "не подводят". Он указал, что танки весом по 80 тонн каждый уже скоро поступят на Украину.

"В ближайшее время эти танки будут защищать нашу страну", — сказал Данилов в беседе с "Украинским радио".

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Ранее Лайф рассказывал о том, что США выделили Украине новый пакет помощи. В него вошли снаряды с обеднённым ураном для танков Abrams.

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Илья Суриков
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