США и Европа оказались озадачены на фоне успешного выполнения боевых задач Российской армией в ходе спецоперации на Украине. В частности, военные ВС РФ ликвидировали так много западной бронетехники, что на Западе стали всерьёз задумываться о её эффективности, пишет портал Military Watch Magazine (MWM).

"Западные бронемашины на Украине выходят из строя с такой скоростью, что приходится задумываться об увеличении поставок. Однако их эффективность на практике оказалась под большим вопросом", — говорится в статье.