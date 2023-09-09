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Регион
Опубликовано 9 сентября 2023, 20:33
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Успехи Российской армии озадачили США и Европу

MWM: Российская армия массово прожигает броню западной техники на Украине

США и Европа оказались озадачены на фоне успешного выполнения боевых задач Российской армией в ходе спецоперации на Украине. В частности, военные ВС РФ ликвидировали так много западной бронетехники, что на Западе стали всерьёз задумываться о её эффективности, пишет портал Military Watch Magazine (MWM).

"Западные бронемашины на Украине выходят из строя с такой скоростью, что приходится задумываться об увеличении поставок. Однако их эффективность на практике оказалась под большим вопросом", — говорится в статье.

В материале подчёркивается, что российские бойцы без труда "насквозь прожигают броню" хвалёных иностранных бронемашин даже недорогими отечественными противотанковыми установками типа "Корнет". Также выяснилось, что именно из-за успехов военных ВС РФ Америка долгое время не хотела передавать Киеву M1A1 Abrams, так как опасалась массового уничтожения машин на поле боя и, как следствие, удара по имиджу военно-промышленного комплекса США.

ВС РФ уничтожили на Запорожском направлении 27 танков ВСУ, включая Challenger
ВС РФ уничтожили на Запорожском направлении 27 танков ВСУ, включая Challenger

Ранее стало известно, что подразделения ВС РФ уничтожили первый британский танк Challenger 2. Это случилось в боях под селом Работино на Запорожском направлении. Как отметило западное издание The Guardian, боевая машина используется с 1994 года и раньше ещё никому не удавалось её уничтожить. В Лондоне уже подтвердили, что потеряли Challenger 2. При этом 8 сентября врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил об уничтожении второго танка.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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