Успехи Российской армии озадачили США и Европу
MWM: Российская армия массово прожигает броню западной техники на Украине
США и Европа оказались озадачены на фоне успешного выполнения боевых задач Российской армией в ходе спецоперации на Украине. В частности, военные ВС РФ ликвидировали так много западной бронетехники, что на Западе стали всерьёз задумываться о её эффективности, пишет портал Military Watch Magazine (MWM).
"Западные бронемашины на Украине выходят из строя с такой скоростью, что приходится задумываться об увеличении поставок. Однако их эффективность на практике оказалась под большим вопросом", — говорится в статье.
В материале подчёркивается, что российские бойцы без труда "насквозь прожигают броню" хвалёных иностранных бронемашин даже недорогими отечественными противотанковыми установками типа "Корнет". Также выяснилось, что именно из-за успехов военных ВС РФ Америка долгое время не хотела передавать Киеву M1A1 Abrams, так как опасалась массового уничтожения машин на поле боя и, как следствие, удара по имиджу военно-промышленного комплекса США.
Ранее стало известно, что подразделения ВС РФ уничтожили первый британский танк Challenger 2. Это случилось в боях под селом Работино на Запорожском направлении. Как отметило западное издание The Guardian, боевая машина используется с 1994 года и раньше ещё никому не удавалось её уничтожить. В Лондоне уже подтвердили, что потеряли Challenger 2. При этом 8 сентября врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил об уничтожении второго танка.
VK / Минобороны РФ