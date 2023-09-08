Российские военные подбили уже два британских танка Challenger 2

"Четыре стоят сейчас под Степногорском, два в Орехове. А два вот вышли, по ним отработали "Корнетом". В принципе, с первого же попадания полыхнул. Ребята наши отработали два танка. Они там стоят, их потом дожали. Их они [украинские военные] уже не утащат", — сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".