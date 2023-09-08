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Опубликовано 8 сентября 2023, 10:31
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Российские военные подбили уже два британских танка Challenger 2

Балицкий сообщил об уничтожении второго танка Challenger 2 в зоне СВО

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об уничтожении второго танка Challenger 2 в зоне спецоперации. Всего же на данном участке фронта около семи этих британских машин.

"Четыре стоят сейчас под Степногорском, два в Орехове. А два вот вышли, по ним отработали "Корнетом". В принципе, с первого же попадания полыхнул. Ребята наши отработали два танка. Они там стоят, их потом дожали. Их они [украинские военные] уже не утащат", — сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

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Напомним, 5 сентября стало известно, что подразделения Вооружённых сил Российской Федерации уничтожили первый британский танк Challenger 2. Это случилось в боях под селом Работино на Запорожском направлении. Как отметило западное издание The Guardian, боевая машина используется с 1994 года — и раньше ещё никому не удавалось её уничтожить. В Лондоне уже подтвердили, что потеряли Challenger.

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Getty Images / Finnbarr Webster

Александра Вишнякова
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