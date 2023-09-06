Командир "Ахмата" раскрыл "тактику" ВСУ, которая до сих пор сберегала Challenger

Причиной до недавнего времени "неуязвимости" британских танков Challenger 2 в зоне проведения СВО является то, что они попросту не появлялись на передовой. Об этом пишет EADaily со ссылкой на командира спецназа "Ахмат", заместителя командующего 2-го армейского корпуса ВС России Апты Алаудинова.

"Почему до сих пор никто не подбивал "Челленджер"? Да потому что он никогда не был задействован в реальном бою! Англичане создали какой-то мифический танк, который невозможно подбить и сжечь. Хвастались этой техникой. В конечном итоге в первом же бою, как только он появился на поле сражения, он сразу же был сожжён. Если бы они отправили оставшиеся 13 танков, они бы тоже сгорели!" — написал он в своём телеграм-канале.

Алаудинов отметил, что для современного российского противотанкового оружия "нет танков, которые нельзя было бы подбить" — и все они "горят одинаково". В целом в западной технике нет ничего "сверхъестественного", что доказывается на поле боя.