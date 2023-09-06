Командир "Ахмата" раскрыл "тактику" ВСУ, которая до сих пор сберегала Challenger
Алаудинов: Танки Challenger 2 не уничтожались, так как не появлялись на поле боя
Тот самый Challenger 2, уничтоженный на Запорожском направлении. Обложка © Telegram / "Фронтовая птичка"
Причиной до недавнего времени "неуязвимости" британских танков Challenger 2 в зоне проведения СВО является то, что они попросту не появлялись на передовой. Об этом пишет EADaily со ссылкой на командира спецназа "Ахмат", заместителя командующего 2-го армейского корпуса ВС России Апты Алаудинова.
"Почему до сих пор никто не подбивал "Челленджер"? Да потому что он никогда не был задействован в реальном бою! Англичане создали какой-то мифический танк, который невозможно подбить и сжечь. Хвастались этой техникой. В конечном итоге в первом же бою, как только он появился на поле сражения, он сразу же был сожжён. Если бы они отправили оставшиеся 13 танков, они бы тоже сгорели!" — написал он в своём телеграм-канале.
Алаудинов отметил, что для современного российского противотанкового оружия "нет танков, которые нельзя было бы подбить" — и все они "горят одинаково". В целом в западной технике нет ничего "сверхъестественного", что доказывается на поле боя.
Причём на Артёмовском направлении, где находится "Ахмат", британские танки ещё не появлялись. Но как только это случится, бойцы будут рады показать россиянам, как они горят.
Напомним, вчера стало известно об уничтожении на Запорожском направлении первого британского танка Challenger 2. По данным The Guardian, данный случай — первый с 1994 года. Факт сожжения машины уже подтвердили в Минобороны Великобритании.