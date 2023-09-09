ВС РФ уничтожили на Запорожском направлении 27 танков ВСУ, включая Challenger
ВСУ за неделю на Запорожском направлении в ходе попытки прорвать оборону ВС России потеряли 27 танков, включая британский Challenger, а также свыше 845 военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Так, в районе сёл Работино и Вербовое украинские войска 39 раз бросали в бой штурмовые отряды 46-й аэромобильной, 47-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад, а также 15-й бригады Нацгвардии Украины. Противник задействовал группировку артиллерии численностью до 360 орудий, из которых более 160 единиц произведены на Западе и имеют калибр 155 мм. В результате наши военные отразили все атаки ВСУ. Удалось ликвидировать 63 орудия полевой артиллерии Киева.
"Уничтожено более 845 украинских военнослужащих, 27 танков и боевых бронированных машин, в том числе танк Challenger производства Великобритании и 25 автомобилей", — добавили в ведомстве.
Напомним, 5 сентября стало известно, что подразделения Вооружённых сил Российской Федерации уничтожили первый британский танк Challenger. Это случилось в боях под селом Работино на Запорожском направлении. Как отметило западное издание The Guardian, боевая машина используется с 1994 года — и раньше ещё никому не удавалось её уничтожить. В Лондоне уже подтвердили, что потеряли Challenger. Позже, 8 сентября, врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об уничтожении второго танка.
ТАСС / Александр Полегенько