ВСУ за неделю на Запорожском направлении в ходе попытки прорвать оборону ВС России потеряли 27 танков, включая британский Challenger, а также свыше 845 военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Так, в районе сёл Работино и Вербовое украинские войска 39 раз бросали в бой штурмовые отряды 46-й аэромобильной, 47-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад, а также 15-й бригады Нацгвардии Украины. Противник задействовал группировку артиллерии численностью до 360 орудий, из которых более 160 единиц произведены на Западе и имеют калибр 155 мм. В результате наши военные отразили все атаки ВСУ. Удалось ликвидировать 63 орудия полевой артиллерии Киева.