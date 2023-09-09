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Опубликовано 8 сентября 2023, 22:15
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В Британии испытали сильные эмоции от уничтожения танка Challenger 2 на Украине

Глава Генштаба Британии эмоционально отреагировал на уничтожение Challenger 2

Британский танк Challenger 2. Обложка © rheinmetall.com

Британский танк Challenger 2. Обложка © rheinmetall.com

Глава Генштаба Великобритании Патрик Сандерс отреагировал на уничтожение британского основного боевого танка Challenger 2 в зоне специальной военной операции на Украине. Впечатлениями он поделился с порталом Forces.net.

"Сильные эмоции, потому что я, наверное, был на этом танке", — сказал он, добавив, что британские военные испытывают "глубокую привязанность" к машинам и оборудованию, с которыми работают.

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Напомним, 5 сентября стало известно, что подразделения Вооружённых сил Российской Федерации уничтожили первый британский танк Challenger 2. Это случилось в боях под селом Работино на Запорожском направлении. Как отметило западное издание The Guardian, боевая машина используется с 1994 года — и раньше ещё никому не удавалось её уничтожить. В Лондоне уже подтвердили, что потеряли Challenger. Позже, 8 сентября, врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об уничтожении второго танка Challenger 2.

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Лариса Сафронова
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