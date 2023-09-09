В Британии испытали сильные эмоции от уничтожения танка Challenger 2 на Украине

Глава Генштаба Великобритании Патрик Сандерс отреагировал на уничтожение британского основного боевого танка Challenger 2 в зоне специальной военной операции на Украине. Впечатлениями он поделился с порталом Forces.net.

"Сильные эмоции, потому что я, наверное, был на этом танке", — сказал он, добавив, что британские военные испытывают "глубокую привязанность" к машинам и оборудованию, с которыми работают.