США могут остаться без боеприпасов по вине Украины
WP: США могут столкнуться с трудностями при пополнении арсенала из-за помощи ВСУ
Регулярное снабжение Украины боеприпасами может обернуться для оборонки Соединённых Штатов новыми проблемами. Речь идёт о неспособности ВПК страны быстро пополнить опустевший арсенал, сообщила американская газета The Washington Post. По данным издания, ситуация усугубляется нехваткой необходимых материалов и веществ.
В WP подчеркнули, что приоритетной задачей МО США является не только ускорение краткосрочного производства боеприпасов, но и организация закупок на протяжении длительного времени. Это позволит создать "адекватную" промышленную базу, которая сможет удовлетворять возросшие запросы, отметили в издании.
"Мы хотим гарантировать, что сможем удерживать внимание правительства, союзников и партнёров на необходимости сохранения стабильно высокого спроса на эти вооружения", — приводит газета слова источника в Пентагоне.
Трудностью на пути к обозначенной цели может стать недостаточное количество материалов, используемых в производстве боеприпасов. Речь идёт о "глобальном дефиците" в США взрывчатых веществ и химикатов, подытожили в издании.
Между тем Вашингтон решился отправить на Украину первую партию основных танков M1A1 Abrams. По данным зарубежных СМИ, бронетехника может появиться у ВСУ уже в сентябре.