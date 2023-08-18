Немцы воспротивились поставкам дальнобойных ракет Taurus Киеву

Большая часть жителей Германии заявили, что они не хотят, чтобы их страна поставляла Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Такие результаты показал опрос, проведённый телеканалом ARD.

Так, 52% опрошенных заявили, что не хотят, чтобы Германия отправляла ракеты Киеву. Поддержали поставки 36%, 12% не смогли ответить ничего вразумительного. При этом любопытно, что в бывшей ГДР против передачи ракет выступило 70% опрошенных, а в западных регионах ФРГ — 47%. На западе страны поддержали поставки 40% участников.

В числе сторонников партии "Альтернатива для Германии" отвергли передачу ракет 76% опрошенных. А 68% избирателей, которые готовы голосовать за зелёных, поддержали такие поставки. За передачу ракет высказалось и 56% сторонников демократов. Всего в опросе, проведённом 15–16 августа, участвовало 1216 человек.