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Регион
Опубликовано 13 августа 2023, 13:47
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В Германии требуют не передавать ВСУ дальнобойные крылатые ракеты Taurus

Премьер Саксонии Кречмер выступил против поставок Киеву крылатых ракет Taurus

Ракета Taurus KEPD 350. Обложка © Getty Images / South Korean Defense Ministry

Ракета Taurus KEPD 350. Обложка © Getty Images / South Korean Defense Ministry

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер считает, что Германия не должна отправлять на Украину дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом чиновник сказал журналу Der Spiegel.

"Я категорически против поставок крылатых ракет", — подчеркнул он и призвал Запад прилагать дипломатические усилия для урегулирования украинского конфликта.

Политик уверен, что немецкие власти сами же нарушают установленные красные линии, начав с поставок Киеву танков Leopard, а теперь взявшись за отправку дальнобойных ракет. При этом Кречмер назвал приемлемой и допустимой внешнюю политику ФРГ, в том числе в вопросах безопасности.

Чем опасны для СВО ракеты Taurus, ATACMS и NSM-CDS, передачу которых обсуждают на Западе
Чем опасны для СВО ракеты Taurus, ATACMS и NSM-CDS, передачу которых обсуждают на Западе

Напомним, Германия решает вопрос о поставках на Украину дальнобойных ракет Taurus. Однако канцлер страны Олаф Шольц пока сомневается и предлагает сосредоточиться на отправке тяжёлой артиллерии, танков и средств ПВО. Украина же постоянно давит на Берлин, требуя вооружение.

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Татьяна Миссуми
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