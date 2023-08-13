В Германии требуют не передавать ВСУ дальнобойные крылатые ракеты Taurus

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер считает, что Германия не должна отправлять на Украину дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Об этом чиновник сказал журналу Der Spiegel.

"Я категорически против поставок крылатых ракет", — подчеркнул он и призвал Запад прилагать дипломатические усилия для урегулирования украинского конфликта.

Политик уверен, что немецкие власти сами же нарушают установленные красные линии, начав с поставок Киеву танков Leopard, а теперь взявшись за отправку дальнобойных ракет. При этом Кречмер назвал приемлемой и допустимой внешнюю политику ФРГ, в том числе в вопросах безопасности.