В Германии анонсировали скорую отправку Украине дальнобойных ракет Taurus

Ранее власти ФРГ отвергали возможность предоставления Незалежной крылатых ракет, дальность действия которых — 500 километров. В Военно-воздушных силах уже одобрили поставку ракет. При этом Берлин может договориться с Вашингтоном о "двойных поставках", при которых Украина получит не только Taurus, но и оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS. Для Шольца согласованные с Америкой шаги — важное условие в вопросе поставок Незалежной новых боевых систем. В то же время в его партии некоторые не верят тому, что киевские власти не будут использовать новое оружие для ударов по России.