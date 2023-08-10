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10 августа, 18:31

В Германии анонсировали скорую отправку Украине дальнобойных ракет Taurus

T-online: Правительство ФРГ скоро объявит о поставках Украине ракет Taurus

Немецкий кабмин планирует в скором времени объявить о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. По данным t-online, сейчас Правительство Германии рассматривает вопрос их передачи с союзниками, в том числе США.

Ранее власти ФРГ отвергали возможность предоставления Незалежной крылатых ракет, дальность действия которых — 500 километров. В Военно-воздушных силах уже одобрили поставку ракет. При этом Берлин может договориться с Вашингтоном о "двойных поставках", при которых Украина получит не только Taurus, но и оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS. Для Шольца согласованные с Америкой шаги — важное условие в вопросе поставок Незалежной новых боевых систем. В то же время в его партии некоторые не верят тому, что киевские власти не будут использовать новое оружие для ударов по России.

Издание отмечает, что позиция ФРГ по Taurus изменилась из-за разочарования темпами контрнаступления украинских военных. Ряд экспертов говорит, что из-за проблем в зоне боевых действий Вооружённые силы Украины стали делать ставку на артиллерийские обстрелы российских объектов военной логистики.

Чем опасны для СВО ракеты Taurus, ATACMS и NSM-CDS, передачу которых обсуждают на Западе

Чем опасны для СВО ракеты Taurus, ATACMS и NSM-CDS, передачу которых обсуждают на Западе

Ранее Лайф писал, что Германия может перепрограммировать Taurus в случае поставки их Украине, чтобы ВСУ не могли их использовать для ударов по РФ. Депутат Маркус Фабер отметил, что сейчас в рабочем состоянии находятся только 150 из 600 крылатых ракет ФРГ.

Обложка ©

Getty Images / Korean Defense Ministry

Никита Осипов
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