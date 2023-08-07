Германия хочет передать ВСУ запрограммированное под удары по Украине оружие

ФРГ имеет возможность перепрограммировать ракеты Taurus в случае поставки их Украине, чтобы ВСУ не могли их использовать для ударов по территории России. Об этом в беседе с изданием Tagesspiegel сообщил депутат Бундестага от Свободной демократической партии Германии и эксперт по вопросам обороны Маркус Фабер.

Парламентарий объяснил, что геоданные этих ракет можно настроить таким образом, "чтобы их можно было использовать только в определённой области". При этом, по его словам, Киев до сих пор был впечатляюще дисциплинирован в соблюдении требования использовать западное оружие только на своей территории.

Фабер отметил, что в настоящее время в рабочем состоянии находится только 150 из 600 крылатых ракет ФРГ, однако, по его предположениям, производитель может восстановить остальные 450 для передачи Киеву.