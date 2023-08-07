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Опубликовано 7 августа 2023, 18:35
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Германия хочет передать ВСУ запрограммированное под удары по Украине оружие

Депутат Фабер: Германия перепрограммирует ракеты Taurus для Украины

ФРГ имеет возможность перепрограммировать ракеты Taurus в случае поставки их Украине, чтобы ВСУ не могли их использовать для ударов по территории России. Об этом в беседе с изданием Tagesspiegel сообщил депутат Бундестага от Свободной демократической партии Германии и эксперт по вопросам обороны Маркус Фабер.

Парламентарий объяснил, что геоданные этих ракет можно настроить таким образом, "чтобы их можно было использовать только в определённой области". При этом, по его словам, Киев до сих пор был впечатляюще дисциплинирован в соблюдении требования использовать западное оружие только на своей территории.

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Фабер отметил, что в настоящее время в рабочем состоянии находится только 150 из 600 крылатых ракет ФРГ, однако, по его предположениям, производитель может восстановить остальные 450 для передачи Киеву.

А ранее реакция Украины на поставки западного оружия удивила американского журналиста. Он сделал вывод, что страна хамит и проявляет агрессию по отношению к западным партнёрам в ответ на предоставляемую помощь и оказываемую поддержку.

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Getty Images / South Korean Defense Ministry

Лариса Сафронова
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