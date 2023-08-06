Жители Нью-Йорка потребовали прекратить финансировать и вооружать Украину

В Нью-Йорке напротив штаб-квартиры ООН прошла масштабная акция протеста, направленная против дальнейшего финансирования и поставок оружия Украине, пишет РИА "Новости".

Десятки людей принесли плакаты с призывами прекратить снабжать Украину деньгами и оружием, а также как можно скорее начать переговоры без предварительных условий. Также протестующие требуют распустить НАТО. Акцию проводит движение "Человечество за мир".

"Нынешняя политика США в отношении Украины является преступно безумной. В частности, последний шаг Байдена — послать кассетные боеприпасы, которые могут ещё в течение поколений убивать детей — это преступление против человечности", — рассказала независимый кандидат в Сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр.

Она потребовала США признать, что у них на руках кровь. По словам кандидата, существуют основания не доверять Штатам и им нужно сделать шаг назад, позволив лидерам, имеющим больше морального авторитета, повлиять на начало переговоров без предварительных условий.

Участники акции убеждены, что необходимо создать новую архитектуру безопасности, которая положит конец делению мира на блоки и будет учитывать потребности всех государств, связанных со сферой безопасности. На сайте организаторов акции указано, что опасность ядерной войны сейчас возросла до такой степени, что никто в здравом уме из ныне живущих не может её игнорировать.