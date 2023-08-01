Жители Батуми и сами не ожидали антироссийских митингов во время встречи с туристами

Жители города Батуми сами не ожидали агрессивной реакции местных провокаторов на прибытие российских туристов в грузинский порт. Об этом ЕАН сообщила екатеринбурженка, которая находилась на месте событий.

Она рассказала, что с самого начала ничего не предвещало беды и люди были настроены доброжелательно. Большинство жителей города пошли на пирс просто из любопытства.

"Люди — и местные, и релоканты, и туристы — шли на пирс, чтобы просто посмотреть на большой красивый лайнер", — отметила туристка.