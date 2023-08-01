Жители Батуми и сами не ожидали антироссийских митингов во время встречи с туристами
Екатеринбурженка рассказала, что происходило в Батуми на акциях протеста
Жители города Батуми сами не ожидали агрессивной реакции местных провокаторов на прибытие российских туристов в грузинский порт. Об этом ЕАН сообщила екатеринбурженка, которая находилась на месте событий.
Она рассказала, что с самого начала ничего не предвещало беды и люди были настроены доброжелательно. Большинство жителей города пошли на пирс просто из любопытства.
"Люди — и местные, и релоканты, и туристы — шли на пирс, чтобы просто посмотреть на большой красивый лайнер", — отметила туристка.
В какой-то момент к этому месту пришла небольшая группа переселенцев с Украины, подошли местные оппозиционеры и представили грузинских СМИ. Последние, по словам екатеринбурженки, спровоцировали выходящих на экскурсию с лайнера россиян, задавая им провокационные вопросы на политические темы.
Напомним, что на прошлой неделе грузинская оппозиция, которая была недовольна заходом в Батуми лайнера Astoria Grande с россиянами на борту, и устроила протестную акцию рядом с портом. Российские пассажиры судна сняли происходящее на видео. Позже замминистра экономики Грузии Гурам Гурамишвили заявил, что страна должна быть открыта для туристов, которые прибывают на её территорию по морю.
Getty Images / Mirian Meladze / Anadolu Agency