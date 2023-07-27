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27 июля, 18:17

"Это ужас! Мы в шоке!": Россияне с борта круизного корабля показали "тёплый приём" в Батуми

Протестующие грузины в Батуми напугали детей на борту лайнера с россиянами

Российские пассажиры круизного лайнера Astoria Grande сняли на видео, как их встретила в Батуми толпа грузинских оппозиционеров. Митингующие собрались в порту с плакатами и флагами и напугали детей на борту туристического судна.

Грузинские оппозиционеры пришли на протест из-за захода лайнера с россиянами в Батуми. Видео © t.me / SHOT

"С прибытием нас встретили грузинские журналисты, начали задавать провокационные вопросы. А к отплытию пришли бастующие. Мы в отпуске и в шоке", — рассказали россияне.

Корабль к настоящему моменту покинул причал. Протестующие сопроводили отплытие лайнера гимнами Грузии и Евросоюза из динамиков, после чего начали расходиться.

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Судно компании Miray Cruises с туристами из России 22 июля вышло из Сочи и направилось в Турцию. Когда корабль зашёл в батумский порт с флагом Палау, россиян встретили недовольные грузинские оппозиционеры. Они утверждают, что лайнер может подпадать под международные санкции, а большинство пассажиров нарушили закон "Об оккупации", посетив ранее территории Абхазии и Южной Осетии.

Обложка ©

t.me / SHOT

Ирина Фальке
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