Туристка показала "адский лагерь" со 100 россиянами, уже сутки запертыми в аэропорту Еревана
Более 100 россиян застряли в аэропорту Еревана из-за переноса рейса в Австрию
Более сотни российских граждан не могут покинуть аэропорт Еревана, им не предоставляют место для проживания и не дают еду. Причиной стал отказ венгерской авиакомпании WizzAir доставить россиян в Австрию. Об этом сообщил канал Mash, продемонстрировав кадры из холла воздушной гавани.
Застрявшие в аэропорту Еревана российские туристы 27 июля. Видео © t.me / Mash
Группа туристов летела рейсом из Москвы в Вену с остановкой в Ереване. Вылет из аэропорта Звартноц планировался в четыре утра, однако со стороны авиакомпании WizzAir происходили постоянные переносы, причём причин они не озвучивали. Актуальная дата вылета после всех изменений — 28 июля 17:45. Пассажиров практически вытолкали в холл и отказали им в предоставлении пропитания и отеля. Люди уже почти сутки не могут улететь.
Некоторые из застрявших в ереванском аэропорту туристов рассказывают, что персонал аэропорта пытается выставить виноватыми самих туристов, заявляя, что виной всему желание россиян сэкономить на авиабилетах. Кроме того, сотрудники воздушной гавани запретили видеосъёмку.
Несколько дней назад похожая ситуация произошла в аэропорту Кольцово. Тогда туристы тоже не могли ни улететь из-за постоянных переносов рейса, ни покинуть аэропорт, потому что администрация заблокировала выход в город.
t.me / Mash