Туристка показала "адский лагерь" со 100 россиянами, уже сутки запертыми в аэропорту Еревана

Более сотни российских граждан не могут покинуть аэропорт Еревана, им не предоставляют место для проживания и не дают еду. Причиной стал отказ венгерской авиакомпании WizzAir доставить россиян в Австрию. Об этом сообщил канал Mash, продемонстрировав кадры из холла воздушной гавани.

Застрявшие в аэропорту Еревана российские туристы 27 июля. Видео © t.me / Mash

Группа туристов летела рейсом из Москвы в Вену с остановкой в Ереване. Вылет из аэропорта Звартноц планировался в четыре утра, однако со стороны авиакомпании WizzAir происходили постоянные переносы, причём причин они не озвучивали. Актуальная дата вылета после всех изменений — 28 июля 17:45. Пассажиров практически вытолкали в холл и отказали им в предоставлении пропитания и отеля. Люди уже почти сутки не могут улететь.

Некоторые из застрявших в ереванском аэропорту туристов рассказывают, что персонал аэропорта пытается выставить виноватыми самих туристов, заявляя, что виной всему желание россиян сэкономить на авиабилетах. Кроме того, сотрудники воздушной гавани запретили видеосъёмку.