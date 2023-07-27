В Грузии разразился скандал из-за захода лайнера с россиянами в Батуми

Грузинские оппозиционеры возмутились остановкой в Батуми круизного лайнера Astoria Grande с россиянами. Судно компании Miray Cruises 22 июля вышло из Сочи и направилось в Турцию. Недовольные уверены, что оно может подпадать под международные санкции, а большинство пассажиров нарушили закон "Об оккупации", посетив ранее территории Абхазии и Южной Осетии.

"То, что в Грузию прибыли россияне, которые не признают оккупацию, сами являются нарушителями закона "Об оккупации" и чувствуют себя в Батуми как дома, является результатом пророссийского политического курса правящей партии "Грузинская мечта". Необходимо принять меры", — приводит РИА "Новости" слова лидера оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Георгия Вашадзе.

Агентство морского транспорта Грузии уже опубликовало заявление, согласно которому владелец судна зарегистрирован на Сейшельских островах как Goodwin Shipping Limited и не входит в перечень международных санкций. Корабль зашёл в батумский порт с флагом Палау из турецкого Трабзона, а его прибытие носит "коммерческий характер".