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13 июля, 17:04

Российских туристов избили в Грузии из-за жалоб на отсутствие электричества

Российских туристов, постояльцев элитного жилого комплекса Batumi View в грузинском Батуми, избили и обозвали шлюхами из-за жалоб на отсутствие электричества. Об этом сообщает Mash.

Российских туристов избили и обозвали шлюхами в грузинском Батуми. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, это произошло 11 июля, через несколько дней после первой жалобы. До этого туристы пытались разобраться в ситуации и сначала обратились в управляющую компанию, однако её сотрудники перевели стрелки на энергетиков. Тогда россияне пошли к ним и получили ответ, что виноват застройщик, который якобы уже 1,5 года не может заменить временный силовой кабель на постоянный.

Недолго думая, путешественники направились к нему, совсем не ожидая такой агрессии. Однако ребята оказались не промах и сняли "разборки" на видео, которое помогло при общении с полицией. Несмотря на то что сотрудники нехотя приняли заявление пострадавших, правоохранители начали проверку. А застройщик в соцсетях "извинился антироссийским пасквилем".

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Ранее Лайф рассказывал историю с тайского острова Самуи, где произошёл скандал на национальной почве с участием граждан России и директора ирландского паба. Хозяин заведения выгнал туристов и отделался от полиции связями с мафией.

Обложка ©

Telegram / Mash

Николь Вербер
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