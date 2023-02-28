В Таиланде ирландец выгнал россиян из своего паба и отделался от полиции связями с мафией
В Таиланде хозяин-ирландец обложил матом и выгнал российских туристов из паба
На тайском острове Самуи произошёл скандал на национальной почве с участием российских туристов и хозяина ирландского паба. Как пишет SHOT, сначала всё было спокойно: наши соотечественники играли в бильярд, а мужчина спокойно выпивал за барной стойкой. Однако в один момент он схватил кий и начал кричать на посетителей.
Кадры агрессивного поведения хозяина ирландского паба по отношению к российским туристам. Видео © SHOT
"Почему вы не валите в свою грёбаную страну?" — прокричал он.
Прибывшая по вызову полиция лишь развела руками, сославшись на дружбу ирландца с местной мафией. Они извинились перед россиянами от всего Таиланда, после чего уехали.
Лайф рассказывал, как в Турции игрок украинского футбольного клуба "Шахтёр" и сборной страны Даниил Сикан избил российского туриста из-за его патриотической позиции. У нашего соотечественника диагностировали черепно-мозговую травму.