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28 февраля, 16:09

В Таиланде ирландец выгнал россиян из своего паба и отделался от полиции связями с мафией

В Таиланде хозяин-ирландец обложил матом и выгнал российских туристов из паба

На тайском острове Самуи произошёл скандал на национальной почве с участием российских туристов и хозяина ирландского паба. Как пишет SHOT, сначала всё было спокойно: наши соотечественники играли в бильярд, а мужчина спокойно выпивал за барной стойкой. Однако в один момент он схватил кий и начал кричать на посетителей.

Кадры агрессивного поведения хозяина ирландского паба по отношению к российским туристам. Видео © SHOT

"Почему вы не валите в свою грёбаную страну?" — прокричал он.

Прибывшая по вызову полиция лишь развела руками, сославшись на дружбу ирландца с местной мафией. Они извинились перед россиянами от всего Таиланда, после чего уехали.

В Анталье обнаружили тело российского туриста, пропавшего на экскурсии более месяца назад

В Анталье обнаружили тело российского туриста, пропавшего на экскурсии более месяца назад

Лайф рассказывал, как в Турции игрок украинского футбольного клуба "Шахтёр" и сборной страны Даниил Сикан избил российского туриста из-за его патриотической позиции. У нашего соотечественника диагностировали черепно-мозговую травму.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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