В Таиланде ирландец выгнал россиян из своего паба и отделался от полиции связями с мафией

На тайском острове Самуи произошёл скандал на национальной почве с участием российских туристов и хозяина ирландского паба. Как пишет SHOT, сначала всё было спокойно: наши соотечественники играли в бильярд, а мужчина спокойно выпивал за барной стойкой. Однако в один момент он схватил кий и начал кричать на посетителей.

Кадры агрессивного поведения хозяина ирландского паба по отношению к российским туристам. Видео © SHOT

"Почему вы не валите в свою грёбаную страну?" — прокричал он.

Прибывшая по вызову полиция лишь развела руками, сославшись на дружбу ирландца с местной мафией. Они извинились перед россиянами от всего Таиланда, после чего уехали.