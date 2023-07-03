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3 июля, 10:35

В Грузии рассказали о мечтах оппозиции "взять Сочи" на фоне мятежа в РФ

Ираклий Кобахидзе: Грузинская оппозиция хотела "взять Сочи" на фоне мятежа в РФ

Некоторые представители грузинской оппозиции поддерживали основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и планировали даже "взять Сочи" во время мятежа в России. Об этом заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

"Мы помним, как коллективное Национальное движение (обобщение грузинской оппозиции. — Прим. Лайфа.) болело за Пригожина, как посвящало ему лозунги и стихи, как планировало по мере успехов Пригожина войти на танках не только в Абхазию и Цхинвал, но и взять Сочи", — написал он в одной из социальных сетей.

Кобахидзе указал, что такое поведение оппозиции говорит о её намерениях использовать "любой повод для открытия в Грузии второго фронта". Причём её представители и не скрывали, что при возможности вошли бы "на танках" в Абхазию и Южную Осетию. В таком случае, подчеркнул политик, грузинам пришлось бы воевать и проливать кровь с абхазами и осетинами, что недопустимо.

"Это было бы величайшим преступлением перед будущими поколениями", добавил он.

Политик отметил, что принципиальная позиция Грузии заключается в необходимости мирного восстановления "территориальной целостности" государства, для чего нужно вернуть доверие населения сопредельных государств.

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Напомним, 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин поднял вооружённый мятеж. На следующий день после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко он согласился пойти на деэскалацию и отвести своих бойцов. Президент России Владимир Путин поблагодарил Лукашенко за помощь. Обращаясь к задействованным в ходе мятежа силовикам, он отметил их роль в предотвращении гражданской войны.

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ТАСС / Эрик Романенко

Матвей Константинов
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