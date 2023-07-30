Власти Грузии прокомментировали протесты из-за лайнера с россиянами в Батуми
Замглавы Минэкономики Гурамишвили: Грузия должна быть открыта для туристов с моря
Грузия должна быть открыта для туристов, которые прибывают на её территорию по морю. Такое мнение выразил заместитель министра экономики страны Гурам Гурамишвили. Так он отреагировал на протесты в Батуми из-за прибытия круизного лайнера из России 27 июля.
"Для туристов дорога открыта как автомобильным, так и воздушным сообщением. Важно, чтобы страна позиционировалась с точки зрения морского сообщения и использовала тот потенциал, который у неё есть в морском направлении туристической отрасли", — приводит слова Гурамишвили министерство в соцсетях.
Он подчеркнул, что лайнер Astoria Grande, находившийся в территориальных водах Грузии, не подпадает под санкции какого-либо государства.
Лайф напоминает, что 22 июля судно компании Miray Cruises с российскими туристами вышло из Сочи и направилось в Турцию. По пути корабль, шедший под флагом Палау, сделал остановку в батумском порту. Там россиян встретили недовольные грузинские оппозиционеры, которые утверждали, что лайнер может подпадать под международные санкции, а большинство пассажиров нарушили закон "Об оккупации". Российские пассажиры Astoria Grande сняли происходящее на видео.
ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE