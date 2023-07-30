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30 июля, 14:09

Власти Грузии прокомментировали протесты из-за лайнера с россиянами в Батуми

Замглавы Минэкономики Гурамишвили: Грузия должна быть открыта для туристов с моря

Грузия должна быть открыта для туристов, которые прибывают на её территорию по морю. Такое мнение выразил заместитель министра экономики страны Гурам Гурамишвили. Так он отреагировал на протесты в Батуми из-за прибытия круизного лайнера из России 27 июля.

"Для туристов дорога открыта как автомобильным, так и воздушным сообщением. Важно, чтобы страна позиционировалась с точки зрения морского сообщения и использовала тот потенциал, который у неё есть в морском направлении туристической отрасли", — приводит слова Гурамишвили министерство в соцсетях.

Он подчеркнул, что лайнер Astoria Grande, находившийся в территориальных водах Грузии, не подпадает под санкции какого-либо государства.

Россияне на лайнере в Батуми спели "Катюшу" осаждающим их грузинским протестующим

Россияне на лайнере в Батуми спели "Катюшу" осаждающим их грузинским протестующим

Лайф напоминает, что 22 июля судно компании Miray Cruises с российскими туристами вышло из Сочи и направилось в Турцию. По пути корабль, шедший под флагом Палау, сделал остановку в батумском порту. Там россиян встретили недовольные грузинские оппозиционеры, которые утверждали, что лайнер может подпадать под международные санкции, а большинство пассажиров нарушили закон "Об оккупации". Российские пассажиры Astoria Grande сняли происходящее на видео.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ZURAB KURTSIKIDZE

Никита Осипов
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