Россияне на лайнере в Батуми спели "Катюшу" осаждающим их грузинским протестующим
В Батуми россияне с лайнера Astoria Grande спели "Катюшу" грузинской оппозиции
Пассажиры круизного лайнера Astoria Grande в Батуми спели русскую народную песню "Катюша" в ответ грузинской оппозиции. Об этом рассказал один из туристов, находящихся на борту судна.
По его словам, когда корабль отходил от берега, около пятидесяти жителей вышли на демонстрацию и начали что-то скандировать. Россияне же в ответ махали им руками и прощались, выкрикивая "До новых встреч!", "Спасибо вам за всё!", "Мы вас тоже любим!".
"Это всё происходило во время ужина, так что народ заодно торжественно спел "Катюшу", — приводит слова туриста РИА "Новости".
Напомним, 22 июля судно компании Miray Cruises с российскими туристами вышло из Сочи и направилось в Турцию. По пути корабль, шедший под флагом Палау, сделал остановку в батумском порту. Там россиян встретили недовольные грузинские оппозиционеры, утверждающие, что лайнер может подпадать под международные санкции, а большинство пассажиров нарушили закон "Об оккупации".
ТАСС / Дмитрий Феоктистов