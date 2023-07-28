Россияне на лайнере в Батуми спели "Катюшу" осаждающим их грузинским протестующим

Пассажиры круизного лайнера Astoria Grande в Батуми спели русскую народную песню "Катюша" в ответ грузинской оппозиции. Об этом рассказал один из туристов, находящихся на борту судна.

По его словам, когда корабль отходил от берега, около пятидесяти жителей вышли на демонстрацию и начали что-то скандировать. Россияне же в ответ махали им руками и прощались, выкрикивая "До новых встреч!", "Спасибо вам за всё!", "Мы вас тоже любим!".

"Это всё происходило во время ужина, так что народ заодно торжественно спел "Катюшу", — приводит слова туриста РИА "Новости".