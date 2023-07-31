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31 июля, 15:19

Туристический лайнер с россиянами на борту закидали яйцами в Батуми

Грузинские оппозиционеры забросали яйцами круизный лайнер Astoria Grande, который пришвартован в порту Батуми. Об этом сообщает SHOT.

В Батуми грузинские оппозиционеры закидали яйцами лайнер с россиянами на борту. Видео © Telegram / SHOT

Судя по видео с места событий, протестующие выкрикивали различные лозунги и держали в руках плакаты с нецензурными выражениями на русском языке.

Власти Грузии прокомментировали протесты из-за лайнера с россиянами в Батуми

Власти Грузии прокомментировали протесты из-за лайнера с россиянами в Батуми

Ранее Лайф писал о том, что российские пассажиры круизного лайнера Astoria Grande сняли на видео, как их встретила в Батуми толпа грузинских оппозиционеров. Митингующие собрались в порту и напугали детей на борту судна. В результате грузинский порт Батуми пока убрали из туристических маршрутов лайнера Astoria Grand.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Суриков
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