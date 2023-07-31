Туристический лайнер с россиянами на борту закидали яйцами в Батуми
Грузинские оппозиционеры забросали яйцами круизный лайнер Astoria Grande, который пришвартован в порту Батуми. Об этом сообщает SHOT.
В Батуми грузинские оппозиционеры закидали яйцами лайнер с россиянами на борту. Видео © Telegram / SHOT
Судя по видео с места событий, протестующие выкрикивали различные лозунги и держали в руках плакаты с нецензурными выражениями на русском языке.
Ранее Лайф писал о том, что российские пассажиры круизного лайнера Astoria Grande сняли на видео, как их встретила в Батуми толпа грузинских оппозиционеров. Митингующие собрались в порту и напугали детей на борту судна. В результате грузинский порт Батуми пока убрали из туристических маршрутов лайнера Astoria Grand.
Telegram / SHOT