Туристический лайнер с россиянами на борту закидали яйцами в Батуми

Грузинские оппозиционеры забросали яйцами круизный лайнер Astoria Grande, который пришвартован в порту Батуми. Об этом сообщает SHOT .

Судя по видео с места событий, протестующие выкрикивали различные лозунги и держали в руках плакаты с нецензурными выражениями на русском языке.

Ранее Лайф писал о том, что российские пассажиры круизного лайнера Astoria Grande сняли на видео, как их встретила в Батуми толпа грузинских оппозиционеров. Митингующие собрались в порту и напугали детей на борту судна. В результате грузинский порт Батуми пока убрали из туристических маршрутов лайнера Astoria Grand.