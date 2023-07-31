Батуми после скандала с туристами пропал из маршрутов круизного лайнера Astoria Grande

Грузинский порт Батуми убрали из туристических маршрутов лайнера Astoria Grand. Об этом свидетельствуют данные на сайте генерального агентства по продаже круизов.

Так, запланированное на начало августа плавание пройдёт по маршруту Сочи — Стамбул — Чешме — Чином — Сочи. При этом и организаторы путешествий, и в офисе продаж билетов эту информацию не подтверждали и не комментировали.