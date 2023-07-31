Батуми после скандала с туристами пропал из маршрутов круизного лайнера Astoria Grande
Батуми убрали из списка остановок маршрутов круизного лайнера Astoria Grande
Грузинский порт Батуми убрали из туристических маршрутов лайнера Astoria Grand. Об этом свидетельствуют данные на сайте генерального агентства по продаже круизов.
Так, запланированное на начало августа плавание пройдёт по маршруту Сочи — Стамбул — Чешме — Чином — Сочи. При этом и организаторы путешествий, и в офисе продаж билетов эту информацию не подтверждали и не комментировали.
Ранее сообщалось, что в Батуми начали задерживать участников акции против прибытия лайнера из Сочи. Участники митинга, двоих из которых поймали правоохранители, пытались прорвать блокаду полицейских у порта.
Лайф напоминает, что 22 июля судно компании Miray Cruises с российскими туристами вышло из Сочи и направилось в Турцию. По пути корабль, шедший под флагом Палау, сделал остановку в батумском порту. Там россиян встретили недовольные грузинские оппозиционеры, которые утверждали, что лайнер может подпадать под международные санкции, а большинство пассажиров нарушили закон "Об оккупации". Российские пассажиры Astoria Grande сняли происходящее на видео. Позже замминистра экономики Грузии Гурам Гурамишвили заявил, что страна должна быть открыта для туристов, которые прибывают на её территорию по морю.
Telegram / Круизный лайнер Astoria Grande