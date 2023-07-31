В Батуми начались задержания на акции против прибытия лайнера с россиянами

На акции протеста в Батуми против остановки круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту были задержаны как минимум два человека, передаёт Batumelebi.

Протесты начались в районе полуночи. Участники митинга, двух из которых задержали, пытались прорвать блокаду полицейских у порта. На акции были замечены представители местных оппозиционных политических партий, включая созданную экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили — "Единое национальное движение". У протестующих в руках были флаги Грузии и Украины.