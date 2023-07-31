В Батуми начались задержания на акции против прибытия лайнера с россиянами
Batumelebi: В Батуми начали задерживать участников акции против прибытия лайнера из Сочи
На акции протеста в Батуми против остановки круизного лайнера Astoria Grande с россиянами на борту были задержаны как минимум два человека, передаёт Batumelebi.
Протесты начались в районе полуночи. Участники митинга, двух из которых задержали, пытались прорвать блокаду полицейских у порта. На акции были замечены представители местных оппозиционных политических партий, включая созданную экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили — "Единое национальное движение". У протестующих в руках были флаги Грузии и Украины.
Лайнер в порт Батуми из Сочи должен зайти в 5:00 по местному времени (4:00 по мск). Территорию данного участка полиция огородила двойным забором в целях безопасности.
Лайф напоминает, что 22 июля судно компании Miray Cruises с российскими туристами вышло из Сочи и направилось в Турцию. По пути корабль, шедший под флагом Палау, сделал остановку в батумском порту. Там россиян встретили недовольные грузинские оппозиционеры, которые утверждали, что лайнер может подпадать под международные санкции, а большинство пассажиров нарушили закон "Об оккупации". Российские пассажиры Astoria Grande сняли происходящее на видео. Позже замминистра экономики Грузии Гурам Гурамишвили заявил, что страна должна быть открыта для туристов, которые прибывают на её территорию по морю.
Twitter / Radio Tavisupleba