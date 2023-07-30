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29 июля, 23:34

Десятки тысяч митингующих: Израильтяне снова протестуют против судебной реформы

В Израиле десятки тысяч человек вышли протестовать против судебной реформы

<p>Десятки тысяч митингующих вышли на улицы городов Израиля. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/spernerevulgus" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@spernerevulgus</a></p>

Десятки тысяч митингующих вышли на улицы городов Израиля. Обложка © Twitter / @spernerevulgus

В субботу в Израиле десятки тысяч граждан вышли на акции протеста против судебной реформы, проводимой правительством во главе с с Биньямином Нетаньяху. Как пишет ТАСС, больше всего людей вышло на улицы Тель-Авива, в котором сильнее "оппозиционные настроения".

В основном митингующие собрались у комплекса правительственных зданий на востоке Тель-Авива, скандируя лозунги в поддержку демократии и выкрикивая "Позор!" в адрес правительства. В руках у них были израильские флаги. Это уже 30-я акция подряд со стороны противников судебной реформы.

Как сообщает 13-й канал израильского телевидения, на акции в Тель-Авиве собралось свыше 170 тысяч человек. Также акции протеста состоялись в Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шеве и других городах. Всего прошло 150 акций по всей стране.

Жгут костры и перекрывают улицы: В Тель-Авиве вновь вспыхнули масштабные протесты

Жгут костры и перекрывают улицы: В Тель-Авиве вновь вспыхнули масштабные протесты

Ранее Лайф писал, что жители многих городов Израиля уже на протяжении нескольких месяцев выходят на массовые митинги против судебной реформы. Демонстрантов активно разгоняет полиция, в том числе при помощи водомётов. Цель реформы — ограничить влияние Верховного суда, чтобы у правительства появился контроль над рядом судебных процедур. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне массовых протестов отложил принятие соответствующего закона.

Анатолий Симоненко
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