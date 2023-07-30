Десятки тысяч митингующих: Израильтяне снова протестуют против судебной реформы

В субботу в Израиле десятки тысяч граждан вышли на акции протеста против судебной реформы, проводимой правительством во главе с с Биньямином Нетаньяху. Как пишет ТАСС, больше всего людей вышло на улицы Тель-Авива, в котором сильнее "оппозиционные настроения".

В основном митингующие собрались у комплекса правительственных зданий на востоке Тель-Авива, скандируя лозунги в поддержку демократии и выкрикивая "Позор!" в адрес правительства. В руках у них были израильские флаги. Это уже 30-я акция подряд со стороны противников судебной реформы.

Как сообщает 13-й канал израильского телевидения, на акции в Тель-Авиве собралось свыше 170 тысяч человек. Также акции протеста состоялись в Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шеве и других городах. Всего прошло 150 акций по всей стране.