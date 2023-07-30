Десятки тысяч митингующих: Израильтяне снова протестуют против судебной реформы
В Израиле десятки тысяч человек вышли протестовать против судебной реформы
Десятки тысяч митингующих вышли на улицы городов Израиля. Обложка © Twitter / @spernerevulgus
В субботу в Израиле десятки тысяч граждан вышли на акции протеста против судебной реформы, проводимой правительством во главе с с Биньямином Нетаньяху. Как пишет ТАСС, больше всего людей вышло на улицы Тель-Авива, в котором сильнее "оппозиционные настроения".
В основном митингующие собрались у комплекса правительственных зданий на востоке Тель-Авива, скандируя лозунги в поддержку демократии и выкрикивая "Позор!" в адрес правительства. В руках у них были израильские флаги. Это уже 30-я акция подряд со стороны противников судебной реформы.
Как сообщает 13-й канал израильского телевидения, на акции в Тель-Авиве собралось свыше 170 тысяч человек. Также акции протеста состоялись в Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шеве и других городах. Всего прошло 150 акций по всей стране.
Ранее Лайф писал, что жители многих городов Израиля уже на протяжении нескольких месяцев выходят на массовые митинги против судебной реформы. Демонстрантов активно разгоняет полиция, в том числе при помощи водомётов. Цель реформы — ограничить влияние Верховного суда, чтобы у правительства появился контроль над рядом судебных процедур. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне массовых протестов отложил принятие соответствующего закона.