Жгут костры и перекрывают улицы: В Тель-Авиве вновь вспыхнули масштабные протесты

В Тель-Авиве вновь вспыхнули массовые протесты. На этот раз поводом для них послужила отставка начальника тель-авивского округа полиции Амихая Эшеда. Чтобы выразить поддержку правоохранителю, сотни митингующих заблокировали шоссе Аялон и зажгли там костры. Об этом пишет The Jerusalem Post.

В Тель-Авиве вновь вспыхнули массовые протесты из-за отставки начальника тель-авивского округа полиции Амихая Эшеда. Видео © Twitter / spriterteam / yonatan_touval / draganov313

По данным газеты, Эшед объявил об отставке в среду, объяснив решение политической игрой против себя из-за недостаточной жёсткости в подавлении предыдущих протестных акций против судебной реформы. В знак его поддержки сотни митингующих собрались на центральных улицах города, где разожгли костры и перекрыли дороги.