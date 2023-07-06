Жгут костры и перекрывают улицы: В Тель-Авиве вновь вспыхнули масштабные протесты
Протестующие в Тель-Авиве заблокировали шоссе в знак поддержки экс-главы полиции
В Тель-Авиве вновь вспыхнули массовые протесты. На этот раз поводом для них послужила отставка начальника тель-авивского округа полиции Амихая Эшеда. Чтобы выразить поддержку правоохранителю, сотни митингующих заблокировали шоссе Аялон и зажгли там костры. Об этом пишет The Jerusalem Post.
В Тель-Авиве вновь вспыхнули массовые протесты из-за отставки начальника тель-авивского округа полиции Амихая Эшеда. Видео © Twitter / spriterteam / yonatan_touval / draganov313
По данным газеты, Эшед объявил об отставке в среду, объяснив решение политической игрой против себя из-за недостаточной жёсткости в подавлении предыдущих протестных акций против судебной реформы. В знак его поддержки сотни митингующих собрались на центральных улицах города, где разожгли костры и перекрыли дороги.
Разгонять митингующих вышла конная полиция. Кроме того, против демонстрантов были применены и водомёты, чтобы потушить разожжённые костры. На данный момент известно о трёх задержанных в ходе беспорядков. Информации о пострадавших пока не поступало.
Двумя днями ранее в Тель-Авиве мужчина на автомобиле протаранил толпу, после чего вышел к пострадавшим и начал добивать их ножом. Атака могла быть связана с масштабной контртеррористической операцией еврейского государства в палестинском Дженине. Она началась в ночь на 3 июля. На этом фоне власти Палестины прекратили все контакты с Израилем.
Twitter / draganov313