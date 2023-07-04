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3 июля, 22:27

Власти Палестины прекратили все контакты с Израилем из-за операции в Дженине

Палестинские власти решили прекратить все контакты с Израилем из-за операции в Дженине. Об этом сообщает агентство WAFA.

Рамалла планирует сократить коммуникации по вопросам безопасности. Также решено созвать экстренное совещание глав палестинских фракций для выработки позиции по противостоянию действиям Иерусалима.

Происходящее на улицах Дженина, где Израиль проводит контртеррористическую операцию. Видео © Twitter / جهاد حلس، غزة

Армия Израиля отчиталась о ходе КТО в Палестине

Армия Израиля отчиталась о ходе КТО в Палестине

Напомним, масштабная израильская контртеррористическая операция началась в палестинском Дженине на Западном берегу реки Иордан минувшей ночью. В Иерусалиме заявили, что атаковали штаб-квартиру боевиков, где планировались террористические акты против Израиля.

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Кадр видео Twitter / جهاد حلس، غزة

Лариса Сафронова
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