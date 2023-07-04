Власти Палестины прекратили все контакты с Израилем из-за операции в Дженине

Палестинские власти решили прекратить все контакты с Израилем из-за операции в Дженине. Об этом сообщает агентство WAFA.

Рамалла планирует сократить коммуникации по вопросам безопасности. Также решено созвать экстренное совещание глав палестинских фракций для выработки позиции по противостоянию действиям Иерусалима.

Происходящее на улицах Дженина, где Израиль проводит контртеррористическую операцию. Видео © Twitter / جهاد حلس، غزة