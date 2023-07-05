В Ираке похитили россиянку с гражданством Израиля
В Ираке шиитское ополчение похитило израильтянку с российским гражданством
Елизавета Цурков. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / Elizabeth Tsurkov
В Ираке сторонники шиитского ополчения похитили израильтянку с российским гражданством Елизавету Цурков, сообщает Haaretz.
По данным издания, учёный и эксперт по Сирии Елизавета Цурков пропала без вести в Ираке ещё несколько месяцев назад. В эту страну она приехала по российскому паспорту в рамках работы над докторской диссертацией. Сейчас власти Израиля работают над освобождением женщины. Считается, что за её похищением стоят сторонники движения "Хезболлах".
Ранее Лайф сообщал, что участницу ИГИЛ* экстрадировали в Россию из Ирака. Как рассказали в МВД, женщина оказывала помощь раненым боевикам, занималась стиркой и ремонтом их формы, готовила еду и на собственные денежные средства обеспечивала их оружием.
* Запрещённая в России террористическая организация.