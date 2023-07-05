В Ираке похитили россиянку с гражданством Израиля

По данным издания, учёный и эксперт по Сирии Елизавета Цурков пропала без вести в Ираке ещё несколько месяцев назад. В эту страну она приехала по российскому паспорту в рамках работы над докторской диссертацией. Сейчас власти Израиля работают над освобождением женщины. Считается, что за её похищением стоят сторонники движения "Хезболлах".