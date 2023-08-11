Регион

Уведомления отключены

11 августа, 17:43

Шольц высказался по поводу шансов Киева получить дальнобойные ракеты Taurus

Шольц заявил, что позиция ФРГ насчёт поставок Киеву ракет Taurus не изменилась

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался по поводу дискуссий о поставках Украине немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus. По его словам, пока в данном вопросе "ничего не изменилось".

"Наше неизменное внимание сосредоточено на поставках вооружения для противовоздушной обороны, тяжёлой артиллерии, а также танков", — сказал глава немецкого кабмина в беседе с изданием Thueringer Allgemeine, отметив, что этому курсу Берлин будет следовать "в тесном сотрудничестве" с союзниками.

Taurus — авиационная ракета класса "воздух – поверхность" с дальностью 500 километров немецко-шведского производства. Предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей. Для нанесения ударов самолёту-носителю не требуется заходить в зону ПВО противника.

Чем опасны для СВО ракеты Taurus, ATACMS и NSM-CDS, передачу которых обсуждают на Западе

Чем опасны для СВО ракеты Taurus, ATACMS и NSM-CDS, передачу которых обсуждают на Западе

Ранее немецкие СМИ писали, что кабмин ФРГ планирует в скором времени объявить о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Журналисты заявляли, что сейчас Берлин рассматривает вопрос их передачи с союзниками, в том числе США.

Обложка ©

Кremlin.ru

Наталья Исакова
  • Новости
  • Германия
  • Олаф Шольц
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров