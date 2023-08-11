Шольц высказался по поводу шансов Киева получить дальнобойные ракеты Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался по поводу дискуссий о поставках Украине немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus. По его словам, пока в данном вопросе "ничего не изменилось".

"Наше неизменное внимание сосредоточено на поставках вооружения для противовоздушной обороны, тяжёлой артиллерии, а также танков", — сказал глава немецкого кабмина в беседе с изданием Thueringer Allgemeine, отметив, что этому курсу Берлин будет следовать "в тесном сотрудничестве" с союзниками.

Taurus — авиационная ракета класса "воздух – поверхность" с дальностью 500 километров немецко-шведского производства. Предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей. Для нанесения ударов самолёту-носителю не требуется заходить в зону ПВО противника.