Шольц высказался по поводу шансов Киева получить дальнобойные ракеты Taurus
Шольц заявил, что позиция ФРГ насчёт поставок Киеву ракет Taurus не изменилась
Канцлер Германии Олаф Шольц высказался по поводу дискуссий о поставках Украине немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus. По его словам, пока в данном вопросе "ничего не изменилось".
"Наше неизменное внимание сосредоточено на поставках вооружения для противовоздушной обороны, тяжёлой артиллерии, а также танков", — сказал глава немецкого кабмина в беседе с изданием Thueringer Allgemeine, отметив, что этому курсу Берлин будет следовать "в тесном сотрудничестве" с союзниками.
Taurus — авиационная ракета класса "воздух – поверхность" с дальностью 500 километров немецко-шведского производства. Предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей. Для нанесения ударов самолёту-носителю не требуется заходить в зону ПВО противника.
Ранее немецкие СМИ писали, что кабмин ФРГ планирует в скором времени объявить о поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Журналисты заявляли, что сейчас Берлин рассматривает вопрос их передачи с союзниками, в том числе США.