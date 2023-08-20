В США возмущены пропажей поставляемого Украине оружия
Полковник США Макгрегор заявил о пропаже поставляемого Украине оружия
Оружие, которое США поставляют Украине, просто пропадает. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети Х (Twitter).
Он предположил, что техника на миллиарды долларов исчезает на чёрном рынке, и призвал американские власти разобраться с этой ситуацией.
А ранее Лайф писал, что члены Республиканской партии в Конгрессе США могут призвать к усилению контроля за оказываемой Украине финансовой помощью. Нежелание спонсировать Украину продемонстрировали не только сторонники ультраправых взглядов.
Telegram / Генеральний штаб ЗСУ