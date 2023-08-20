В США возмущены пропажей поставляемого Украине оружия

Оружие, которое США поставляют Украине, просто пропадает. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети Х (Twitter).

Он предположил, что техника на миллиарды долларов исчезает на чёрном рынке, и призвал американские власти разобраться с этой ситуацией.