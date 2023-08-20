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20 августа, 00:35

В США возмущены пропажей поставляемого Украине оружия

Полковник США Макгрегор заявил о пропаже поставляемого Украине оружия

Оружие, которое США поставляют Украине, просто пропадает. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети Х (Twitter).

Он предположил, что техника на миллиарды долларов исчезает на чёрном рынке, и призвал американские власти разобраться с этой ситуацией.

"Ужасный позор": В Конгрессе заклеймили США за помощь Украине

"Ужасный позор": В Конгрессе заклеймили США за помощь Украине

А ранее Лайф писал, что члены Республиканской партии в Конгрессе США могут призвать к усилению контроля за оказываемой Украине финансовой помощью. Нежелание спонсировать Украину продемонстрировали не только сторонники ультраправых взглядов.

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Telegram / Генеральний штаб ЗСУ

Лариса Сафронова
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