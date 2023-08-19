"Ужасный позор": В Конгрессе заклеймили США за помощь Украине

США продолжают вливать деньги в Украину вместо того, чтобы оказать помощь собственным гражданам. Об этом заявила на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) член Палаты представителей республиканка Марджори Тейлор Грин.

"С прошлого года число бездомных увеличилось на 11%! Без крова осталось 600 тысяч американцев. Джо Байден (президент США. — Прим. Лайфа) хочет выделить 20 миллиардов долларов для Украины и 750 миллионов долларов на строительство жилья для нелегалов", — заявила конгрессвумен.

Грин назвала байденомику ужасным позором, а США — бедной страной.