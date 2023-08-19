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19 августа, 03:47

"Ужасный позор": В Конгрессе заклеймили США за помощь Украине

Конгрессвумен Грин назвала ужасным позором для США помощь Киеву

США продолжают вливать деньги в Украину вместо того, чтобы оказать помощь собственным гражданам. Об этом заявила на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) член Палаты представителей республиканка Марджори Тейлор Грин.

"С прошлого года число бездомных увеличилось на 11%! Без крова осталось 600 тысяч американцев. Джо Байден (президент США. — Прим. Лайфа) хочет выделить 20 миллиардов долларов для Украины и 750 миллионов долларов на строительство жилья для нелегалов", — заявила конгрессвумен.

Грин назвала байденомику ужасным позором, а США — бедной страной.

В Конгрессе возмутились решением Байдена по Украине вместо страдающих от пожаров Гавайев

В Конгрессе возмутились решением Байдена по Украине вместо страдающих от пожаров Гавайев

Ранее Грин призвала перестать финансировать Украину, ведь из-за этого снижаются богатства Америки. Также она заявила, что антироссийские санкции провалились.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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