"Больше никаких денег Украине": В США признали, что антироссийские санкции провалились
Конгрессвумен США Грин признала провал антироссийских санкций
Антироссийские санкции провалились. Такое заявление сделала член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин на фоне доклада швейцарского банка UBS о росте благосостояния РФ. В связи с этим Грин призвала перестать финансировать Украину, ведь из-за этого снижаются богатства Америки.
"Санкции США провалились. Больше никаких денег Украине", — заявила Грин в социальной сети Х (бывший "Твиттер").
Она напомнила, что Штаты уже выделили Незалежной 113 млрд долларов, продолжая пересылать по миллиарду ежемесячно. В итоге, подчеркнула Грин, Россия богатеет, а США беднеют на триллионы.
Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин подтвердил, что экономика выросла во втором квартале на 4,9% к прошлому году, более того, наблюдается рост ко второму кварталу 2021 года. Ненефтегазовый ВВП демонстрирует ещё более быструю динамику.
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