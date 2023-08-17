"Больше никаких денег Украине": В США признали, что антироссийские санкции провалились

Антироссийские санкции провалились. Такое заявление сделала член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин на фоне доклада швейцарского банка UBS о росте благосостояния РФ. В связи с этим Грин призвала перестать финансировать Украину, ведь из-за этого снижаются богатства Америки.

"Санкции США провалились. Больше никаких денег Украине", — заявила Грин в социальной сети Х (бывший "Твиттер").

Она напомнила, что Штаты уже выделили Незалежной 113 млрд долларов, продолжая пересылать по миллиарду ежемесячно. В итоге, подчеркнула Грин, Россия богатеет, а США беднеют на триллионы.