"Сумели адаптироваться": Экономист объяснил, почему ВВП России растёт

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России во втором квартале объясняется тем, что отечественная экономика смогла адаптироваться ко всем невзгодам. Об этом заявил директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.

"Такой впечатляющий рост объясняется отчасти эффектом низкой базы, поскольку второй квартал прошлого года был у нас очень тяжёлым. А другая составляющая — в том, что наша экономика сумела адаптироваться ко всем невзгодам, например к уходу ряда иностранных компаний", — отметил он в беседе с kp.ru.

Эксперт добавил, что Россия перестроила логистику поставок сырья, материалов и готовой продукции, нашла новые рынки сбыта, а при сокращении импорта переориентировалась на свою продукцию. По итогам этого года рост ВВП будет примерно 2%, отметил Остапкович. То есть экономика отыграет то, что потеряла в 2022-м.

"Это очень хороший результат, особенно если вспомнить прошлогодние прогнозы, когда не только зарубежные аналитики, но и наши серьёзные организации предрекали нам падение на 8-15%. А сейчас мы видим, что этого не произошло. Во многом это, конечно, деятельность Центробанка, правительства — увеличились инвестиции в бизнес", — считает Остапкович.

При этом большую роль сыграли и предприниматели, которые принимали верные управленческие решения, что привело к увеличению производительности труда. В то же время важно не забывать про ситуацию на валютном рынке. Рост курса доллара может осложнить процесс экономического роста РФ.

"Внутренние цены растут, всё-таки у нас довольно большая зависимость от импортных поставок. Усиливается инфляционный фон. Но, с другой стороны, надо не забывать, что падение рубля к доллару приносит доход бюджету за счёт выручки экспортеров. При экспорте продукции получается за один доллар больше рублей. Но у нас население в потребительской корзине имеет 35% импортных товаров, это сразу ухудшает положение людей", — объяснил эксперт.