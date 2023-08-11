ЦБ представил три сценария развития российской экономики до 2026 года

Банк России представил три сценария развития российской экономики до 2026 года: базовый, усиление фрагментации и рисковый, сообщает пресс-служба регулятора.

В базовом прогнозе ВВП России вернётся на траекторию сбалансированного роста в 1,5–2,5% в 2026 году. Отечественная нефть марки Urals в 2023–2026 годах будет торговаться на уровне $55 за баррель. Цены на газ в 2024 году останутся на уровне выше среднего, но в 2025–2026 годах снижение цен возобновится из-за ввода в эксплуатацию дополнительных мощностей большого объёма.

В сценарии усиление фрагментации санкционное давление на российскую экономику может увеличиться. Цена на Urals будет постепенно снижаться и к 2025 году достигнет $45 за баррель. ВВП России в 2024 году будет около нуля, а в 2025 году возможен рост до 1%. В рисковом прогнозе регулятор не исключает мировой финансовый кризис, сопоставимый по масштабам с событиями 2007–2008 годов. Цены на нефть существенно снизятся, а уровень ВВП существенно упадёт. В таком сценарии ЦБ допускает повышение ключевой ставки до 12,5–13,5%, но планирует вернуть её в долгосрочный нейтральный диапазон в 5,5–6,5% к 2026 году.

"Хотя базовый сценарий наиболее вероятен, он не предопределён. Его реализация зависит не только от восстановительных и адаптационных процессов внутри страны, но и от внешних условий, которые остаются нестабильными", — говорится в сообщении регулятора.