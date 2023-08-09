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9 августа, 18:38

ЦБ до конца года не будет покупать иностранную валюту

ЦБ отказался от покупки валюты по бюджетному правилу до конца 2023 года

Центральный банк России из-за ослабления рубля решил с 10 августа и до конца 2023 года "не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила". Об этом регулятор информирует на своём сайте.

Отмечается, что ЦБ, однако, продолжит операции по продаже иностранной валюты на внутреннем рынке с привлечением средств Фонда национального благосостояния для их размещения в разрешённые финактивы в первом полугодии 2023 года в объёме 2,3 миллиарда рублей в день.

Операции по покупке возобновятся после стабилизации обстановки на финансовых рынках. Отложенные Банком России операции будут осуществлены в течение следующих лет.

Глава ЦБ перечислила главные риски валютных вкладов

Глава ЦБ перечислила главные риски валютных вкладов

А ранее в Центробанке допустили повышение ключевой ставки уже в сентябре. Зампред регулятора Алексей Заботкин пояснил, что для её сохранения должны реализоваться дезинфляционные риски, однако на текущий момент этого не наблюдается.

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Лариса Сафронова
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