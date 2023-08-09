В Центробанке допустили повышение ключевой ставки уже в сентябре
Зампред ЦБ Заботкин допустил повышение ключевой ставки в сентябре
Банк России допускает повышение ключевой ставки в сентябре. Зампред регулятора Алексей Заботкин в интервью газете "Известия" пояснил, что для её сохранения должны реализоваться дезинфляционные риски, однако на текущий момент этого не наблюдается.
"Для того чтобы в итоге ставка осталась неизменной, должны действительно реализоваться какие-то дезинфляционные риски, которые на текущий момент не наблюдаются", — сказал Заботкин.
Зампред регулятора напомнил, что нижняя граница прогноза диапазона ключевой ставки до конца 2023 года — 8,5%. Такой уровень допускает возможность сохранения ставки без изменений. Однако совет директоров заявляет о возможном повышении, что может произойти уже на следующем заседании. Главной задачей денежно-кредитной политики, по словам Заботкина, является возвращение и стабилизация инфляции на целевом уровне 4% на долгосрочном горизонте.
Напомним, 28 февраля 2022 года после начала СВО Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5% до 20%. Затем ставка постепенно снижалась, пока в сентябре 2022 года не достигла 7,5% годовых — и более не менялась. Но 21 июля регулятор повысил её до 8,5% и допустил рост ещё почти на 4% в 2024 году.
АГН "Москва" / Андрей Любимов