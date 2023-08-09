В Центробанке допустили повышение ключевой ставки уже в сентябре

Банк России допускает повышение ключевой ставки в сентябре. Зампред регулятора Алексей Заботкин в интервью газете "Известия" пояснил, что для её сохранения должны реализоваться дезинфляционные риски, однако на текущий момент этого не наблюдается.

"Для того чтобы в итоге ставка осталась неизменной, должны действительно реализоваться какие-то дезинфляционные риски, которые на текущий момент не наблюдаются", — сказал Заботкин.