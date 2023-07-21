ЦБ впервые с сентября 2022 года повысил ключевую ставку

Банк России впервые с сентября 2022 года принял решение повысить ключевую ставку — до 8,5% годовых. При этом в регуляторе допустили, что ставка может быть ещё повышена с целью стабилизации инфляции почти на 4% в 2024 году.

"Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчёте на год и продолжают расти. Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике", — говорится в сообщении ЦБ.