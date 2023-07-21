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21 июля, 10:33

ЦБ впервые с сентября 2022 года повысил ключевую ставку

ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5%

Банк России впервые с сентября 2022 года принял решение повысить ключевую ставку — до 8,5% годовых. При этом в регуляторе допустили, что ставка может быть ещё повышена с целью стабилизации инфляции почти на 4% в 2024 году.

"Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчёте на год и продолжают расти. Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике", — говорится в сообщении ЦБ.

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Напомним, 28 февраля 2022 года после начала специальной военной операции ЦБ резко повысил ключевую ставку с 9,5% сразу до 20%. В последующие месяцы решением регулятора она снижалась. В сентябре 2022 года был установлен показатель в размере 7,5% годовых, до сегодняшнего дня этот показатель не менялся.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александра Вишнякова
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