Набиуллина: ЦБ допускает дальнейшее повышение ключевой ставки

Центральный банк допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По её словам, в ходе обсуждения сегодняшнего решения допускалось повышение ставки как на 75, так и на 100 базисных пунктов.

"Мы рассматривали предметно повышение ставки на 75 базисных пунктов и 100 базисных пунктов. Действительно, предметно, потому что были предложения более радикальные, в том числе для того, чтобы дальше минимизировать необходимость повышения ставки", — отметила Набиуллина на пресс-конференции.