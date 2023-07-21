Набиуллина: ЦБ допускает дальнейшее повышение ключевой ставки
Центральный банк допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По её словам, в ходе обсуждения сегодняшнего решения допускалось повышение ставки как на 75, так и на 100 базисных пунктов.
"Мы рассматривали предметно повышение ставки на 75 базисных пунктов и 100 базисных пунктов. Действительно, предметно, потому что были предложения более радикальные, в том числе для того, чтобы дальше минимизировать необходимость повышения ставки", — отметила Набиуллина на пресс-конференции.
Однако, проанализировав ситуацию, оценив все балансы и риски, было решено, что повышение на 100 базисных пунктов "будет более оптимальным решением".
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Напомним, 28 февраля 2022 года после начала спецоперации Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5% до 20%. Следующие месяцы она постепенно снижалась, пока в сентябре 2022 года не достигла 7,5% годовых — и более не менялась. Однако сегодня регулятор повысил её до 8,5% и допустил рост ещё почти на 4% в 2024 году.
ТАСС / Александр Демьянчук