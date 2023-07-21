Наступил переломный момент для курса валют, вкладов и кредитов: К чему приведёт повышение ключевой ставки Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов — до 8,5%. Это намного больше, чем ожидали экономисты. В результате влияние сегодняшнего решения на курс рубля и банковские продукты будет намного больше. На что повлияет решение ЦБ? 21 июля, 11:02 19016 19016 Повышение ключевой ставки скажется на курсе доллара. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

О чём говорит решение Центробанка повысить ключевую ставку

21 июля 2023 года состоялось заседание Банка России по ключевой ставке. Оно знаменательно тем, что на этот раз ставку действительно подняли. Разговоры об этом ходили уже несколько месяцев на фоне растущей инфляции. Тем не менее в июне Центробанк шестой раз подряд оставил ставку неизменной на уровне 7,5% годовых. На этом уровне она держалась с 16 сентября прошлого года.

— Нужно отметить, что в этот раз рынки закладывают почти стопроцентную вероятность повышения ставки на этом заседании до 7,75–8%. Они заранее отреагировали на предстоящее повышение ставки и заложили этот фактор в цену облигаций федерального займа (ОФЗ). При этом не полностью отреагировал самый ключевой фактор, на который опирался ЦБ при принятии решения по ставке, — биржевой курс рубля, — отметил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Повышение ключевой ставки было вполне ожидаемо. Связано это с рядом факторов. Во-первых, с тем, что российская валюта существенно потеряла в цене за последний месяц. В результате наметились риски инфляции (импортные комплектующие и товары могут подорожать из-за ослабления рубля). Во-вторых, на повышение ставки повлияла необходимость стимулировать население хранить деньги под более высоким процентом в банках. Так прокомментировал решение Центробанка генеральный директор инвестиционной компании "Диалот" и эксперт по финансовым рынкам МГО "Опора России" Егор Диашов.

Когда банки изменят ставки по вкладам и кредитам

ТАСС / Александр Щербак

Депозитные ставки в основном движутся за рыночной конъюнктурой, уровнем инфляции, динамикой курса рубля. Они влияют на настроения вкладчиков. Ключевая ставка ЦБ не всегда поспевает за этими тенденциями. Бывали периоды, когда депозитные ставки существенно отличались от неё.

— Думаю, из-за высокой геополитической и экономической неопределённости сейчас как раз такой период. Банки более оперативно реагируют на настроения вкладчиков, даже пытаясь опередить их или предупредить вероятные негативные тренды. Например, бегство из рублёвых депозитов в наличную инвалюту или другие реальные активы, — рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Аналогичная ситуация, по его словам, и с кредитными ставками. Тем более в непростой экономической ситуации увеличиваются риски неплатежей по кредитам и банкротств. Это закладывается в более высокие ставки по кредитам. Вряд ли решение ЦБ как-то усилит или затормозит данную тенденцию в банковском секторе.

— В любом случае сейчас ставки по вкладам и кредитам будут повышены в прямой пропорции. Дело в том, что этот кредитно-депозитный банковский инструментарий находится в прямой зависимости от ключевой процентной ставки, — рассказал Николай Вавилов.

Егор Диашов считает, что повышение ставки ЦБ повлечёт за собой и рост ставок по депозитам и кредитам. Они прибавят в среднем на 0,5–1,5% к текущим показателям. При этом он ждёт дальнейшего повышения ключевой ставки до конца года, а следовательно, и последующего роста процентных ставок на займы и вклады.

— Что касается рынка ценных бумаг, то он уже определённое время ожидал увеличения ключевой ставки. Соответственно, в текущей стоимости облигаций уже учтён данный фактор. Существенное преимущество облигаций как финансового инструмента для сбережения денег заключается в том, что таким образом можно защитить накопления от инфляции. К примеру, доходность ОФЗ сроком от четырёх лет уже сегодня превышает 10%, — добавил Егор Диашов.

В коротких ОФЗ ужесточение политики ЦБ пока не заложено. Там доходности полностью соответствуют нынешнему уровню ставки. На этот сегмент ключевая ставка, очевидно, не повлияет. Доходности длинных ОФЗ начали подрастать, но это скорее влияние геополитики. Повышение ставки для длинных бумаг, наоборот, позитивно. Увеличивается вероятность того, что долгосрочная инфляция будет ниже. С этой точки зрения доходность в районе 11%, с которой сейчас торгуются такие бумаги, выглядит избыточной. Такой прогноз сделал портфельный управляющий УК "Альфа-капитал" Евгений Жорнист.

Как изменился прогноз курса рубля

Курс рубля будет укрепляться. Фото © Shutterstock

Дмитрий Бабин считает, что пока доллар в основном будет находиться в диапазоне 85–95 рублей. Если при этом на мировом рынке пара EUR/USD останется около текущего уровня 1,114, евро будет торговаться в коридоре 94,7–105,8 рубля. Соответственно, при сохранении международных котировок пары USD/CNY в районе нынешних 7,18, юань будет находиться в диапазоне 11,8–13,2 рубля.

— В перспективе ближайших месяцев ожидаем коррекцию доллара в области 85–83,5, а другие инвалюты пойдут за американцем следом вниз, — добавил аналитик.

— Рубль могут поддержать продажи валютной выручки экспортёрами, а также возможные интервенции со стороны Банка России. Впрочем, мы не видим причин для существенного повышения курса с текущих уровней (больше 10%). Он движется плавно и находится на комфортном для бюджета уровне. При этом после повышения ключевой ставки рубль может временно стабилизироваться, — считает советник генерального директора УК ПСБ Николай Рясков.

Авторы Нина Важдаева