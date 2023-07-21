Глава ЦБ перечислила главные риски валютных вкладов

Любые вклады в иностранной валюте — рискованное вложение, даже если они сделаны в валюте дружественных государств. А из-за невозможности точно предугадать колебания курсов эти вклады имеют больше общего с инвестициями, чем с накоплениями, предупредила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

"Любой вклад в иностранной валюте несёт валютный риск. А разница между курсом покупки и курсом продажи может съесть значительную часть дохода. И из-за волатильности валют любой валютный вклад похож скорее даже на инвестиции, где невозможно предсказать курсовые колебания, курсовые риски", — объяснила глава ЦБ.

Кроме того, Набиуллина напомнила о действующих сейчас в России ограничениях валютных операций. С вкладов не получится снять средства в валюте, их выдадут рублями, но по обменному курсу банка, на счёте которого хранились деньги. В заключение она рассказала, что в ЦБ заметили интерес российских граждан к вкладам в юанях, но эта тенденция не так распространена — их доля пока составляет около 1% от общего числа депозитов.