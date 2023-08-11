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11 августа, 13:01

ЦБ не видит рисков финансовой стабильности из-за ситуации с курсом рубля

Центробанк не видит рисков для финансовой стабильности из-за ситуации с ослаблением курса рубля. Об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

Он также подчеркнул, что ключевая ставка, которая в прошлом месяце была повышена, влияет на курс российской валюты более опосредованно.

"Мы по-прежнему придерживаемся режима плавающего валютного курса, он позволяет экономике эффективно подстраиваться под меняющиеся внешние условия, а Банку России — проводить независимую денежно-кредитную политику", — добавил Заботкин.

С 10 августа изменится регулирование валютного рынка: Как это повлияет на курс рубля

С 10 августа изменится регулирование валютного рынка: Как это повлияет на курс рубля

Напомним, доллар и евро начали дорожать на Мосбирже с начала августа и уже неоднократно били максимумы марта 2022 года. Так, к настоящему моменту курс американской валюты на Мосбирже составляет 98,44 рубля, а европейской — 108,15. При этом опрошенные Лайфом эксперты считают, что в августе пока остаётся надежда увидеть доллар ниже 90 и евро — ниже 100, однако не стоит ждать серьёзной коррекции.

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LIFE / Владимир Суворов

Александра Вишнякова
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