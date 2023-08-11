ЦБ не видит рисков финансовой стабильности из-за ситуации с курсом рубля

Он также подчеркнул, что ключевая ставка, которая в прошлом месяце была повышена , влияет на курс российской валюты более опосредованно.

Напомним, доллар и евро начали дорожать на Мосбирже с начала августа и уже неоднократно били максимумы марта 2022 года. Так, к настоящему моменту курс американской валюты на Мосбирже составляет 98,44 рубля, а европейской — 108,15. При этом опрошенные Лайфом эксперты считают, что в августе пока остаётся надежда увидеть доллар ниже 90 и евро — ниже 100, однако не стоит ждать серьёзной коррекции.