ЦБ не видит рисков финансовой стабильности из-за ситуации с курсом рубля
Центробанк не видит рисков для финансовой стабильности из-за ситуации с ослаблением курса рубля. Об этом заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.
Он также подчеркнул, что ключевая ставка, которая в прошлом месяце была повышена, влияет на курс российской валюты более опосредованно.
"Мы по-прежнему придерживаемся режима плавающего валютного курса, он позволяет экономике эффективно подстраиваться под меняющиеся внешние условия, а Банку России — проводить независимую денежно-кредитную политику", — добавил Заботкин.
Напомним, доллар и евро начали дорожать на Мосбирже с начала августа и уже неоднократно били максимумы марта 2022 года. Так, к настоящему моменту курс американской валюты на Мосбирже составляет 98,44 рубля, а европейской — 108,15. При этом опрошенные Лайфом эксперты считают, что в августе пока остаётся надежда увидеть доллар ниже 90 и евро — ниже 100, однако не стоит ждать серьёзной коррекции.
LIFE / Владимир Суворов