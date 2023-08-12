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11 августа, 21:20

ВВП России во втором квартале показал максимальный рост за 1,5 года

Росстат: ВВП во втором квартале показал максимальный рост за 1,5 года — на 4,9%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России во втором квартале 2023 года составил, по предварительным данным, 4,9% в годовом выражении. Это следует из данных, представленных Росстатом.

Данный показатель является максимальным за последние полтора года. Более высокий прирост ВВП показывал в четвёртом квартале 2021 года — на 5,8%. При расчёте динамики ВВП использовались индикаторы отраслевой статистики. Максимальный рост производства зафиксирован в следующих отраслях: пассажирооборот — на 19,8%, оптовый товарооборот — на 12,5%, обрабатывающие производства — на 11,3%, строительство — на 9,8%.

ЦБ представил три сценария развития российской экономики до 2026 года

ЦБ представил три сценария развития российской экономики до 2026 года

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ВВП России по итогам 2023 года вырастет более чем на 2%. По его словам, сейчас ведомство находится на стадии формирования прогноза. Президент РФ Владимир Путин в июле отмечал, что рост ВВП в этом году должен полностью перекрыть прошлогоднее снижение.

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ТАСС / Светлана Денисова

Никита Никонов
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