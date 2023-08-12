ВВП России во втором квартале показал максимальный рост за 1,5 года

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России во втором квартале 2023 года составил, по предварительным данным, 4,9% в годовом выражении. Это следует из данных, представленных Росстатом.

Данный показатель является максимальным за последние полтора года. Более высокий прирост ВВП показывал в четвёртом квартале 2021 года — на 5,8%. При расчёте динамики ВВП использовались индикаторы отраслевой статистики. Максимальный рост производства зафиксирован в следующих отраслях: пассажирооборот — на 19,8%, оптовый товарооборот — на 12,5%, обрабатывающие производства — на 11,3%, строительство — на 9,8%.