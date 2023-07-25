Путин ждёт, что рост ВВП в этом году полностью перекроет прошлогоднее снижение
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что по итогам 2023 года ВВП прибавит более 2% и полностью перекроет прошлогоднее снижение.
"Если за весь 2022 год ВВП сократился на 2,1%, то за январь – май текущего года вырос на 0,6%, причём от месяца к месяцу темпы ускорялись: по итогам мая до 5,4%", — сказал глава государства на совещании с правительством по экономике.
А ранее на Петербургском международном экономическом форуме президент заявил, что к концу текущего года ВВП России может вырасти на 1,5–2%.Такой рост позволит стране сохранить уверенную позицию среди ведущих экономик мира.
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Kremlin.ru