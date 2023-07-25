МВФ улучшил прогноз роста российской экономики в 2023 году до 1,5%

Международный валютный фонд до 1,5% улучшил свой апрельский прогноз по росту российской экономики в 2023 году. Как говорится в докладе МВФ, такая оценка отражает "сильные результаты в первом полугодии, обусловленные крупными налогово-бюджетными стимулами".