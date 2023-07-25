МВФ улучшил прогноз роста российской экономики в 2023 году до 1,5%
Международный валютный фонд до 1,5% улучшил свой апрельский прогноз по росту российской экономики в 2023 году. Как говорится в докладе МВФ, такая оценка отражает "сильные результаты в первом полугодии, обусловленные крупными налогово-бюджетными стимулами".
Прогноз на 2024 год остался без изменения — 1,3%.
А ранее на Петербургском международном экономическом форуме президент Владимир Путин заявил, что к концу текущего года ВВП России может вырасти на 1,5–2%. Такой рост позволит стране сохранить уверенную позицию среди ведущих экономик мира. Также глава государства выразил уверенность, что РФ на ближайшие годы закрепится на шестом месте в мире по размеру валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности.
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